قالت

الصحفية الأميركية المتخصصة في تغطية الشرق الأوسط وتركيا، ليندسي سنيل ، الإثنين، إنها تحدثت لـ2 من المرتزقة

السوريين في ليبيا، مشيرة إلى أنهم أخبروها أنه تم التغرير بهم هناك.

وأوضحت

سنيل في تقرير لها منشور في مجلة investigativejournal، أن حكومة الوفاق غير المعتمدة وتركيا

أوقفوا مرتبات المرتزقة بعد شهرين من وصلوهم إلى ليبيا، مؤكدة على أنهم حاولوا

تعويض ذلك بسرقة الذهب والنحاس من المنازل.

ولفتت

سنيل إلى أن أنقرة وعدت المرتزقة بالحصول علي الجنسية التركية بعد وصولهم إلى

ليبيا لمدة 6 أشهر، مشيرة إلى أن المرتزقة في ليبيا اكتشفوا كذب ادعاءات تركيا

وطالبوا بالعودة إلى سوريا.

The post ليندسي سنيل: تركيا خدعت المرتزقة السوريين في ليبيا appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24