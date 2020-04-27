«مهنا»: يجب تنازل مجلس النواب عن سلطاته إلى القوات المسلحة

أكد عضو مجلس النواب نصر الدين مهنا على ضرورة تغيير المشهد السياسي في البلاد، وتولي المؤسسة العسكرية زمام الأمور في الوقت الراهن.

وأشاد مهنا، في مداخلة هاتفية اليوم الإثنين، بقبول القيادة العامة للقوات المسلحة بالتفويض الذي منحه لها الشعب، مشددا على ضرورة تنازل مجلس النواب وتسليم السلطة إلى القوات المسلحة.

وأشار عضو مجلس النواب إلى الانقسام الذي يشهده المجلس، وكذلك عدم نجاح الحكومات المتعاقبة على نقل البلاد إلى مرحلة جديدة.

وأعلن المشير أركان حرب خليفة أبوالقاسم حفتر، في كلمة متلفزة، مساء اليوم الاثنين، استجابة القيادة العامة للقوات المسلحة إلى إرادة الشعب الليبي بإدارة شئون البلاد، رغم ثقل الأمانة وتعدد الالتزامات وحجم المسئوليات، متعهدا أمام الله والشعب الليبي بأن القوات المسلحة ستكون رهن إشارة الشعب وستعمل بأقصى طاقتها لرفع المعاناة عنه.

ووجه المشير حفتر، خلال كلمته التهنئة للشعب الليبي بمناسبة حلول شهر رمضان، وقدم التحية لليبيين لتجديد الثقة في القوات المسلحة قائلا “تابعنا استجابتكم لدعوتنا لكم بإعلان إسقاط الاتفاق السياسي الذي دمر البلاد، وتفويض من ترونه أهلا لهذه المرحلة، ونحيي فيكم مساندتكم للقوات المسلحة وتجديد ثقتكم فينا وإيقاف العمل بالاتفاق السياسي ليصبح جزءا من الماضي، ونعلن استجابة القوات المسلحة لتفويض الشعب في إدارة شئون البلاد، وسنستكمل الانتصارات في مسيرات متتالية لتحرير البلاد من الإرهاب”.

وأكد أنه ما كانت تحققت الانتصارات لولا دعم الشعب للقوات المسلحة، قائلا “ما كانت الثقة تترسخ لولا تضحيات الضباط والجنود بدمائهم من أجل سلامة الوطن”، مؤكدا بقوله أيضا “سنعمل على تهيئة الظروف لبناء مؤسسات الدولة وفق إرادة الشعب مع مواصلة مسيرة التحرير حتى نهايتها.