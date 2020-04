أهالي العالقين التونسيين في ليبيا يطالبون السلطات بالتدخل وإنقاذ أبنائهم

نظم

عدد من أهالي العالقين التونسيين في ليبيا، اليوم الإثنين، وقفة احتجاجية أمام مقر

ولاية سيدي بوزيد بتونس، للمطالبة بالتدخل السريع من أجل إجلاء ابنائهم.

وطالب

المحتجون السلطات التونسية بالتدخل

السريع لأبنائهم، لتمكينهم من دخول تونس لضمان سلامتهم، مؤكدين تعرض أبنائهم للتعنيف

من قبل مجهولين في ليبيا.

ومن

جانبه نفى والي “سيدي بوزيد”، محمد بوعون، وجود عالقين في معبر ”راس جدير” أو معبر

”الذهيبة”، مؤكدًا أن أبناء هؤلاء المحتجين، موجودون في مناطق تبعد حوالي 50 كلم على

الحدود الليبية التونسية.

