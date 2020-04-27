الولايات المتحدة تعرب عن «أسفها» بإعلان المشير حفتر «تغييرات في الهيكل السياسي من جانب واحد»
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الولايات المتحدة تعرب عن «أسفها» بإعلان المشير حفتر «تغييرات في الهيكل السياسي من جانب واحد»
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القرار ليس من طرف واحد كما يزعم الامريكان ففى ظل انتهاء صلاحية الصخيرات ورفض مجلس النواب لحكومتها وفى ظل انتهاء صلاحية البرلمان لم يعد شرعى سوى قائد الجيش المكلف من مجلس النواب بنصاب قانونى وفى فترة صلاحيته ولا يجوز لاحد عزل قائد الجيش الا رئيس منتخب جديد او برلمان جديد والا ان يحدث ذلك يصبح الجيش الوطنى هو المسئول عن ادارة البلاد وبدعم شعبى من الشعب والقبائل وعلى العالم مباركة ارادة الشعب الليبى
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