ويليامز: مبادرة عقيلة صالح “إشارة ايجابية”

ويليامز تبحث مع عقيلة صالح المبادرة التي قدمها مؤخرا، وتعتبرها إشارة ايجابية
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية
ويليامز تبحث مع عقيلة صالح المبادرة التي قدمها مؤخرا، وتعتبرها إشارة ايجابية
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية
قضى الامر ياميبونة فالبرلمان منتهى الصلاحية والصخيرات منتهية من زمان .القرار ليس من طرف واحد كما يزعم الامريكان ففى ظل انتهاء صلاحية الصخيرات ورفض مجلس النواب لحكومتها وفى ظل انتهاء صلاحية البرلمان لم يعد شرعى سوى قائد الجيش المكلف من مجلس النواب بنصاب قانونى وفى فترة صلاحيته ولا يجوز لاحد عزل قائد الجيش الا رئيس منتخب جديد او برلمان جديد والا ان يحدث ذلك يصبح الجيش الوطنى هو المسئول عن ادارة البلاد وبدعم شعبى من الشعب والقبائل وعلى العالم مباركة ارادة الشعب الليبى
أضف تعليقـك