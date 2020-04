الطبي الميداني: مقتل وإصابة 4 أشخاص في قصف على الشريدات بالقره بوللي

أعلن مركز الطبي

الميداني والدعم اليوم الاثنين مقتل وإصابة 4 أشخاص من أسرة المرحوم محمد إبراهيم

الشرقاوي في قصف على منطقة الشريدات بالقره بوللي.

وأوضح المركز في

منشور عبر صفحته على موقع “فيسبوك” أن شخصين اثنين قد قتلا جراء سقوط

قذائف على منزلهم وهم كل من الخضرة سالم الفلغي وابنها حسين محمد الشرقاوي.

وأضاف أن القصف

أسفر أيضا عن جرح كل من عرفة محمد الشرقاوي وحسين محمد الشرقاوي مشيرا إلى أن الفريق

الطبي أجرى عمليات جراحية طارئة ودقيقة لإنقاذ أرواح باقي الأسرة .

