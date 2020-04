أفادت مصادر إعلامية اليوم الاثنين بأن أعضاء البرلمان الأوروبي دعوا إلى عدم التعاون مع خفر السواحل الليبي ووقف تمويلهم.

The post البرلمان الأوروبي يدعو لوقف التعاون مع خفر السواحل الليبي appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24