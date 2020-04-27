أعضاء في البرلمان الأوروبي يطالبون بوقف التعاون مع خفر السواحل الليبي

طالب أعضاء في البرلمان الأوروبي اليوم الاثنين وقف التعاون مع خفر السواحل الليبي .

جاء ذلك خلال اجتماع للجنة الحريات المدنية بالاتحاد، اتهمت فيه ليبيا بانتهاك حوق المهاجرين ، وحث المجتمعون الدول الاوروبية على وقف دعمها لإدارة الهجرة في ليبيا والامتناع عن تدريب خفر السواحل ، مع استمرار انتهاك حقوق الإنسان للمهاجرين وطالبي اللجوء بحسب أعضاء البرلمان الاوروبي.

وأقر المجتمعون بالتحديات التي تواجهها دول خط المواجهة التي تستقبل معظم المهاجرين وطالبي اللجوء الفارين من ليبيا ، وهي إيطاليا ومالطا ، وشددوا على ضرورة تعديل نظام اللجوء الأوروبي الموحد ، مع التركيز على التضامن بين الدول الأعضاء واحترام التشريعات الدولية.

وأوضح آخرون أنه يحق للدول الأعضاء حماية حدودها ، خاصة في خضم أزمة صحية مثل الأزمة الحالية. وانتقد البعض بدلاً من ذلك إغلاق الموانئ بسبب جائحة COVID-19 وشددوا على أن السماح للناس بالغرق لا يمكن أن يكون حلاً.