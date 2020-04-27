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القائد العام يعلن قبول القيادة العامة لتفويض الشعب لإدارة البلاد وإسقاط الاتفاق السياسي

تم النشر منذُ 11 ساعة
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

بنغازي-العنوان

أعلن القائد العام للقوات المسلحة، المشير خليفة حفتر، اليوم الإثنين، قبول القيادة العامة للقوات المسلحة تفويض الشعب لإدارة البلاد وإسقاط الاتفاق السياسي.

وقال القائد العام، في كلمة مرئية، “القيادة العامة للقوات المسلحة تقبل تفويض الشعب لإدارة البلاد واسقاط اتفاق الصخيرات”، لافتا إلى أن “الاتفاق السياسي دمر البلاد وقادها إلى منزلقات خطيرة ولكنه أصبح جزءًا من الماضي”.

وأضاف، “نعتز بتفويض الشعب للقيادة العامة للقوات المسلحة لهذه المهمة التاريخية في هذه الظروف الاستثنائية”.

وتابع، “الاتفاق السياسي أصبح جزءًا من الماضي بقرار من الشعب الليبي مصدر السلطات”. وأكد القائد العام، أن القيادة العامة للقوات المسلحة ستكون رهن إرادة الشعب.

وقال، “سنعمل بأقصى طاقاتنا لرفع المعاناة عنه وأن تكون خدمة المواطن وتحقيق أمانيه وتسخير مقدراته لمصلحته في مقدمة أولوياتنا”. وأشار القائد العام، إلى أن القوات المسلحة ستواصل مسيرة التحرير حتى نهايتها.

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صحيفة العنوان الليبية

صحيفة العنوان الليبية

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  • اى شعب الى فوضك يادجال القرن انت مجرد خنزير عفن تتصارع على امتطاء خلفك قرود الامارات وخرتيت السعوديه ووشنمبانزى مصر وحرباء فرنسا انت كل يوم تظيف اضحكوة جديده لباقى اظحوكاتك اليوميه المتسلسلة من تحرير بنغازى فى 24 ساعة الى تحرير طرالس فى28 ساعة الى زياطك الان بتوفيض الشعب لك بحكم ليبيا لكن بعد ما ضاع من يديك مواليك بالنفاق وممواليك بالدولار ومسلحيك ضاع منك والى الابد كل شيء وحتى ترهونه الان تحت الحصار والتريث فى دخولها من بركان السلام مجرد الحفاظ على ارواح ابرياؤها ولكن قطعا سيتم استردادها قبل عيد الفطر المبارك ادن يا حفيتر يا حفرة التر انت وابوجهل اللاصالح مصيركما الشنق فى ميدان الشجرة ببنغازى نظير خيانتكما للشعب الليبيى والاستهزاء بكرامة الجيش الليبى ياحقراء ….

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