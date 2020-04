أكدت ستيفاني ويليامز القائم بأعمال المبعوث الأممي إلى

ليبيا اليوم الاثنين أنها ترحب بجميع المبادرات التي تسعى لإنهاء الحرب والانقسام في

ليبيا، ولا تستثني أحدا، وتؤدي للعودة إلى الحوار السياسي في إطار مخرجات مؤتمر

برلين

