مكافحة الأمراض يطلق بوابة الكترونية لمتابعة احصائيات كورونا في ليبيا

أعلن مدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض أ.د بدر الدين بشير النجار إطلاق بوابة الكترونية لمتابعة حالات فيروس كورونا المستجد.

وأوضح د. النجار أن ومن خلال البوابة يمكن الاطلاع على عدد حالات الاشتباه والعينات التي يقوم المركز الوطني لمكافحة الأمراض بفصحها يوميا , إضافة إلى عدد الحالات المؤكد إصابتها وعدد الشفاء وعدد الوفيات.

وأضاف د. النجار أن ما يميز هذه المنصة , أنه يمكن للمواطن متابعة إحصائية كل مدينة في ليبيا على حدة وذلك من خلال متابعة المنصة على الموقع الرسمي للمركز الوطني لمكافحة الأمراض , أو الصفحة الرسمية للمركز من خلال الرابط.