دعت البعثة

الأممية في ليبيا اليوم الاثنين إلى العودة للعملية السياسية بأسرع وقت لإنهاء

حالة الحرب بما يتناسب مع مصلحة ليبيا والليبيين على حد وصفها.

