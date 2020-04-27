«صالح» و«ويليامز» يبحثان جهود احتواء الأزمة الليبية

ناقشت رئيسة بعثة الدعم الأممية في ليبيا بالإنابة، ستيفاني ويليامز، مع المستشار عقيلة صالح، هاتفيا، آخر التطورات في ليبيا، ضمن جهودها المستمرة لإيقاف الحرب وإيجاد حل سياسي للأزمة الليبية عبر التواصل مع الأفرقاء الليبيين، وفق البيان الصادر عن البعثة الأممية في ليبيا، اليوم الإثنين.

وأوضحت البعثة، في بيانها، الذي نشرته عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “توتير”، فإن ويليامز تطرقت إلى الحديث للمبادرة التي قدمها المستشار صالح مؤخرا، والتي اعتبرتها رئيسة بعثة الدعم الأممية في ليبيا بالإنابة إشارة إيجابية.

وأبدت ويليامز ترحيبها بجميع المبادرات التي لا تستثني أحدا والتي تسعى إلى إنهاء حالة الاقتتال والانقسام والعودة إلى الحوار السياسي في إطار مخرجات مؤتمر برلين، على حد وصف البيان.

وشددت الممثلة الخاصة بالإنابة، على أهمية الانصات لليبيين في نداءاتهم المتواصلة للدخول في هدنة إنسانية تتزامن مع هذا الشهر الفضيل، والعودة إلى العملية السياسية بأسرع وقت لإنهاء حالة الحرب نهائيا بما يتناسب مع مصلحة ليبيا والليبيين.

وأعلن “صالح”، في وقت سابق، عن إطلاق مبادرة للصلح وأن العودة للشعب الليبي مطلب وطنياً لإنقاذ ليبيا ووضعها على الطريق الصحيحة للوصول إلى بناء دولة على أسس العدالة والمساواة، ولن يتحقق إلا من خلال ما يلي:

1- ان يتولى كل أقليم من أقاليم ليبيا الثلاثة على حده باختيار من يمثلهم بالمجلس الرئاسي ، المكون من رئيس ونائبين وذلك بالتوافق بينهم او بالتصويت السري تحت اشراف الأمم المتحدة.

2- يقوم المجلس الرئاسي بعد اعتماده بتسمية رئيس للوزراء و نواب له يمثلون الأقاليم الثلاثة لتشكيل حكومه يتم عرضها على مجلس النواب لنيل الثقة ويكون رئيس الوزراء ونائبيه شركاء في اعتماد قرارات مجلس الوزراء.

3- بعد تشكيل المجلس الرئاسي يتم تشكيل لجنة من الخبراء والمثقفين لوضع وصياغه دستور للبلاد بالتوافق ، يتم بعده تنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية تنبثق عن الدستور المعتمد الذي سيحدد شكل الدوله ونظامها السياسي.

4- القوات المسلحة الوطنيه الليبيه تقوم بدورها لحماية هذا الوطن وأمنه ولا يجوز باي شكل من الاشكال المساس بها ويتولى المجلس الرئاسي الجديد مجتمعا مهام القائد الأعلى للقوات المسلحة خلال هذه المرحلة.

5- يستمر مجلس النواب في ممارسة رسالته ودوره كسلطة تشريعية منتخبة الى حين انتخاب مجلس نواب جديد.

6- الإقليم الذي يختار منه رئيس المجلس الرئاسي لايختار منه رئيس الوزراء.

7- لايحق لرئيس المجلس الرئاسي ونوابه الترشح لرئاسه الدوله في اول انتخابات رئاسية .

8- للقوات المسلحة حق ترشيح وزير الدفاع.

وأكد “صالح” أنه لا يرغب في العودة إلى بداية الأزمة التي تعيشها البلاد وسأتوقف عند اللحظة التي رفع فيها مايسمى الإسلام السياسي وصراع اللصوص في وجه الديمقراطية الوليدة عقب انتخاب أول مجلس نواب ليبي بعد مضي قرابة نصف قرن .

وأوضح قائلا: “لقد سعينا منذ مباشرتنا لمهامنا كسلطة تشريعية منتخبة للمشاركة في مختلف الحوارات وفي عواصم عربية وأوروبية مختلفة وقدمنا مقترحات لحل الأزمة ووقف الصراع وتركنا أبواب مجلس النواب في دار السلام (طبرق) مواربة أمام المقاطعين لجلسات المجلس هدفنا من ذلك ترك طريق العودة مفتوحا للجميع من أجل مصلحة كل الليبيين .

وتابع: لم يكن من الممكن أن نسمح للجماعات الإرهابية والميليشيات والعصابات المسلحة الاستيلاء على المدن والقرى واستمرار التحكم في رقاب أهلها وابتزاز مؤسسات الدولة تحت تهديد السلاح، ولم يكن من الممكن السماح لجماعات إرهابية بعينها أن تقرر مصير البلاد طبقا لأغراضها ولتحقيق أهدافها التي لا تمت لرغبات وطموحات الشعب بصلة.

واستكمل كلمته: ليبيا قامت وأسست كدولة من ثلاثة أقاليم (ولايات) بموجب قرار رقم (284-4) الصادر بتاريخ 21 نوفمبر 1949و لعدم وجود تنظيمات سياسية حقيقية أو تكتلات فاعلة ولان المجتمع الليبي يتكون من قبائل وطنية لها قياداتها وأعيانها –وكانت هذه القبائل ومازالت هي صاحبة الحل والعقد ومن بين أبنائها نخب سياسية رائعة تتمتع بوطنية وحرص على مستقبل ليبيا- فأننا نؤكد ضرورة العودة للشعب الليبي ممثلا في القوى الاجتماعية لتتولى اختيار من يعيد لهذا الوطن كرامتة وامنة واستقرارة .

وأوضح أنه تم اختيار القيادات الوطنية لحكمة وحل أزمتة التي طالت وتشعبت وذلك بوضع البلاد على طريق صحيحة للوصول الى بناء دولة قادره على البقاء والاستمرار، ونحن نؤكد اأن تجاوز مانحن فيه بعد فشل ذريع للحوار السياسي ولم يتوصل مجلس النواب ومجلس الدولة الى اتفاق ولن يتوصلا لحل الازمه الليبية بسبب تعارض المصالح وعدد منهم يريدون استمرار الفوضى لانهم يعرفون أنه اذا ما استقرت البلاد وتوحدت مؤسساتها سيتوقف ما يجنونه من ثمار الفوضى واستمرار الصراع.

واختتم كلمته قائلا: “نري أمام هذا الخلاف ضرورة إرجاع الأمانة إلى أهلها وهو الشعب الليبي صاحب الكلمة الأولى والأخيرة في تقرير مصير البلاد، وأتمنى أن تباشر الأمم المتحدة بدعوة القيادات الاجتماعية والنخب السياسية الذين تختارهم الأقاليم الثلاثة لاختيار وتسمية من يمثلهم في المجلس الرئاسي ، وإبعاد الأطراف التي لاتريد الوصول إلى حل عادل للازمة الليبية وكانت وراء ماتعرضت له ليبيا من مأسي ومظالم وفساد .

ونرجو من جميع الدول والأمين العام الأمم المتحدة ومجلس الأمن دعم هذا المقترح، ونحن على استعداد مع الشخصيات الوطنية والنخب السياسية لتقديم المشورة المخلصة والصادقة للوصول الى العناصر القادره على تجاوز وحل مشاكل وقضايا هذا الوطن ،ونتمنى من زملائي نواب الشعب ان يكونوا اول الداعمين لهذا المقترح.