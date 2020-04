التكبالي: قوات الوفاق لا تحترم أي اتفاق لوقف إطلاق النار

قال

عضو لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب علي التكبالي، اليوم الإثنين، إن قوات

الوفاق لا تحترم أي اتفاق لوقف إطلاق النار لكونها خرقت الهدنة الإنسانية عدة مرات

وتمارس الاعتداءات المتكررة على منازل المدنيين، على حد قوله.

وأوضح

التكبالي في تصريحات صحفية أن ما وصفها بالميليشيات تقوم بالضغط على رئيس المجلس

الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة فائز السراج للحصول على مزيد من الاعتمادات المالية.

ويرى

التكبالي أن النظام التركي يدرك أن الدعم الذي يقدمه

لقوات الوفاق لن يقودهم إلى عرقلة الجيش ومنعه من تحرير العاصمة.

