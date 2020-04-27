«لافروف»: مستمرون في المساهمة من أجل تسوية النزاع في ليبيا

أكد وزير الخارجية الروسي “سيرغي لافروف”، اليوم الإثنين، أن روسيا ستستمر في مساهمتها من أجل تسوية النزاع في ليبيا والبحث عن سبل للخروج من الأزمة التي تعاني منها.

وقال ” لافروف ” خلال إلقائه محاضرة لطلبة معهد موسكو الحكومي للعلاقات الدولية التابع لوزارة الخارجية الروسية عبر نظام الفيديو كونفرانس:” إننا سنجتهد من أجل إيجاد طرق للخروج من الأزمة العميقة التي اجتاحت ليبيا، وفقاً لوكالة “سبوتنيك” الروسية”.

واعتبر “لافروف” أن ليبيا أصبحت مباحة وتجري عبر أراضيها عمليات تهريب الأسلحة والمخدرات وغيرها من الأشياء إلى الجنوب من جهة ويندفع المهاجرون غير الشرعيين عبر نفس هذه الأراضي شمالاً في طريقهم إلى أوروبا.

وكان المشير خليفة حفتر، القائد العام للقوات المسلحة، قد وجه كلمة للشعب الليبي، اليوم الإثنين، لتهنئته بمناسبة حلول شهر رمضان، وقدم التحية لليبيين لتجديد الثقة في القوات المسلحة قائلا “تابعنا استجابتكم لدعوتنا لكم بإعلان إسقاط الاتفاق السياسي الذي دمر البلاد، وتفويض من ترونه أهلا لهذه المرحلة، ونحيي فيكم مساندتكم للقوات المسلحة وتجديد ثقتكم فينا وإيقاف العمل بالاتفاق السياسي ليصبح جزءا من الماضي، ونعلن استجابة القوات المسلحة لتفويض الشعب في إدارة شئون البلاد، وسنستكمل الانتصارات في مسيرات متتالية لتحرير البلاد من الإرهاب”.

وأكد أنه ما كانت تحققت الانتصارات لولا دعم الشعب للقوات المسلحة، قائلا “ما كانت الثقة تترسخ لولا تضحيات الضباط والجنود بدمائهم من أجل سلامة الوطن”، مؤكدا بقوله أيضا “سنعمل على تهيئة الظروف لبناء مؤسسات الدولة وفق إرادة الشعب مع مواصلة مسيرة التحرير حتى نهايتها.