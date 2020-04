ويليامز تدعو لهدنة إنسانية في ليبيا تتزامن مع شهر رمضان

دعت ستيفاني وليليامز القائم بأعمال المبعوث الأممي لدى ليبيا للدخول في هدنة إنسانية تتزامن مع شهر رمضان.

وبحسب صفحة البعثة الأممية على موقع التواصل “فيسبوك” فقد أوضحت

ويلييامز خلال اتصال هاتفي مع رئيس مجلس النواب عقلية صالح أنها ترحب بجميع

المبادرات التي لا تستثني أحد والتي تسعى إلىإنهاء حالة الاقتتال والانقسام

والعودة إلى الحوار السياسي في إطار مخرجات مؤتمر برلين.

وأكدت على ضرورة العودة إلى العملية السياسية بأسرع وقت لإنهاء حالة الحرب

نهائيا بما يتناسب مع مصلحة الليبين عامة.

