السفارة الأمريكية: التغييرات في الهيكل السياسية لليبيا لا تفرض بشكل أحادي

علقت سفارة الولايات المتحدة الامريكية لدى ليبيا على كلمة القائد العام المشير خليفة حفتر حول قبول القيادة العامة التفويض بإدارة شؤون البلاد، معربة عن أسفها من ذلك وتؤكد أن التغييرات في الهيكل السياسي لليبيا لا يمكن فرضها بشكل أحادي.

ورحبت السفارة في منشور على صفحتها الرسمية بأي فرصة لإشراك القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر وجميع الاطراف في حوار جاد حول كيفية المضي بالبلاد قدما.

وحثت السفارة القوات المسلحة على الانضمام الى حكومة الوفاق في الاعلان عن وقف إنساني فوري للأعمال القتالية في ظل استمرار معاناة المدنيين خلال شهر رمضان المبارك وأزمة كورونا والذي قالت إنه سيؤدي إلى وقف دائم لإطلاق النار على النحو الوارد في محادثات 5+5 في جنيف.

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