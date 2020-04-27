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سقوط صواريخ غراد على الأحياء السكنية بمدينة مسلاتة

تم النشر منذُ 10 ساعات
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

أفادت مصادر إعلامية اليوم الاثنين بسقوط 8 صواريخ من نوع غراد على الأحياء السكنية في مدينة مسلاتة .

وفي وقت سابق، أفاد نشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي، الإثنين، بسقوط عدة قذائف على منطقة شيل القرقني في عين زارة جنوب طرابلس .

ووفقاً لنشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي، الإثنين، بسماع أصوات المدفعية الثقيلة في عدة مناطق بالعاصمة طرابلس، كما سُمعت اصوات انفجارات بمحيط منطقة أبوسليم بالعاصمة.

واشارت مصادر محلية إلى سقوط عدة قذائف على مشروع الموز بمنطقة السبعة في العاصمة.

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قناة ليبيا 24

قناة ليبيا 24

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  • كلام فارغ اطلاق صواريخ علي مسلاته اطلاق صواريخ علي ابو قرين او غيرهما المكان الصح الذي كان يجب ان توجه اليه الصواريخ قاعدة معيتيقه والكليه الجويه مصراته أثناء افراغ طائرات تركيا لحمولتها من العتاد العسكري والمرتزقه في عمليه سموها ما شئتم سموها عملية حد البلاد قبل وقوعه او سموها عملية اخماد فتيل الحرب قبل ولوعه كنت اريدها عمليات استباقيه من الجيش الليبي لوكر الارهاب الذي تمثله مصراته أن أستهداف أي خطر قبل ان يستفحل شره ويعظم آذاه كان عين العقل لو تمت وكنت اريدها رؤيه مستقبليه من جيشنا للخطر الذي كانت تلوح بوادره من وكر الارهاب مصراته ….. اليوم أحست اسرائيل بخطر مستقبلي سيهدد أمنها فهاهم الايرانيين قد انزلوا قوات علي ارض سوريا وهاهو حزب الله اللبناني قد أنشأ معسكر له في سوريا ولكن صواريخ أسرائيل اليوم جعلته في خبر كان وهذا ما كنا نريد ان يتعامل به جيشنا مع شحنات السلاح التركي التي تصل امام عينه الي المصراته ولكنه جيشنا كان غائب او مغيب عن الواقع وكان يتغني بتخيلات هدنه ومادراك ما هدنه فقد كان يرصد ولكن لم يضرب ما رصد ولم يمحو الشحنات الواصل للتوا الي مصراته كي يآمن شرها واليوم هاهو يجني ثمار تراخيه فالقصف طق في اللحم الحي قاعدة الوطيه

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