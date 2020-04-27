المستشار صالح يبحث مع وليامز هاتفيا آخر التطورات في ليبيا

بحث رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح اليوم، في اتصال هاتفي مع الممثلة الخاصة للأمين العام بالإنابة ستيفاني ويليامز، آخر التطورات في ليبيا.

وحسب البعثة الأممية فإن الطرفين تطرقا إلى المبادرة التي قدمها المستشار صالح مؤخرا، والتي اعتبرتها ويليامز إشارة إيجابية، حيث أبدت ترحيبها بجميع المبادرات التي لا تستثني أحدا والتي تسعى إلى إنهاء حالة الاقتتال والانقسام، والعودة إلى الحوار السياسي في إطار مخرجات مؤتمر برلين، كما أكدت على أهمية الإنصات إلى الليبيين في نداءاتهم المتواصلة للدخول في هدنة إنسانية تتزامن مع هذا الشهر الفضيل، والعودة إلى العملية السياسية بأسرع وقت لإنهاء حالة الحرب بشكل كامل، بما يتناسب مع مصلحة ليبيا والليبيين.

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