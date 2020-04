أمريكا ترفض إعلان حفتر

أعلنت

الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الإثنين، رفضها لاقتراح حفتر، إجراء تغييرات في

الهيكل السياسي الليبي وفرضها من خلال إعلان أحادي الجانب، على حد قولها.

ورحبت

الولايات المتحدة في بيان لسفارتها في ليبيا، بإشراك جميع الأطراف في حوار جاد لحلحلة

الأزمة وإحراز تقدّم في البلاد.

وطالبت الولايات المتحدة الجيش بإعلان وقف فوري للقتال

لدواعي إنسانية، مشيرة إلى أن ذلك يؤدي إلى وقف دائم لإطلاق النار على النحو المنصوص

عليه في محادثات 5 + 5 التي رعتها البعثة الأممية للدعم في ليبيا في 23 فبراير في جنيف.

