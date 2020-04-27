الاتحاد الأوروبي: غالبية الأعضاء في البرلمان الأوروبي تطالب بوقف التعاون مع خفر السواحل الليبي

قال الاتحاد الأوروبي، مساء اليوم الإثنين، إن غالبية الأعضاء في البرلمان الأوروبي تطالب بوقف التعاون مع خفر السواحل الليبي التابع لحكومة الوفاق، بما في ذلك عمليات التمويل والتدريب.

يأتي ذلك عقب انتقاد حكومة الوفاق برئاسة فائز السراج للعملية الأوروبية “إيريني” لمراقبة السواحل والأجواء الجوية الليبية لمنع تدفق السلاح إلى الميلشيات والجماعات الإرهابية التي تجلبها تركيا عبر طيرانها المدني وسفنها الحربية.

يذكر أن القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر، أعلن مساء اليوم عن إسقاط اتفاق الصخيرات السياسي الموقع عام 2015، وقبوله تفويض الشعب للقوات المسلحة.

وسبق أن ألغى مجلس النواب الليبي الشرعي برئاسة عقيلة صالح، في يناير 2020 المصادقة على اتفاق “الصخيرات”، وانعدام كل ما ترتب عليه من آثار، وذلك ردا على طلب السراج من تركيا التدخل عسكريا في ليبيا وتوقيعه اتفاقيات مضرة بليبيا مع الحكومة التركية بخلاف تعاونه مع المليشيات والجماعات الإرهابية المحلية والأجنبية.

ووجه المشير خليفة حفتر، القائد العام للقوات المسلحة، كلمة للشعب الليبي، اليوم الإثنين، لتهنئته بمناسبة حلول شهر رمضان، وقدم التحية لليبيين لتجديد الثقة في القوات المسلحة قائلا “تابعنا استجابتكم لدعوتنا لكم بإعلان إسقاط الاتفاق السياسي الذي دمر البلاد، وتفويض من ترونه أهلا لهذه المرحلة، ونحيي فيكم مساندتكم للقوات المسلحة وتجديد ثقتكم فينا وإيقاف العمل بالاتفاق السياسي ليصبح جزءا من الماضي، ونعلن استجابة القوات المسلحة لتفويض الشعب في إدارة شئون البلاد، وسنستكمل الانتصارات في مسيرات متتالية لتحرير البلاد من الإرهاب”.

وأكد أنه ما كانت تحققت الانتصارات لولا دعم الشعب للقوات المسلحة، قائلا “ما كانت الثقة تترسخ لولا تضحيات الضباط والجنود بدمائهم من أجل سلامة الوطن”، مؤكدا بقوله أيضا “سنعمل على تهيئة الظروف لبناء مؤسسات الدولة وفق إرادة الشعب مع مواصلة مسيرة التحرير حتى نهايتها.