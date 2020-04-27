مجالس أساقفة الاتحاد الأوروبي: نرفض موقف القارة من إعادة المهاجرين إلى ليبيا

أعربت لجنة مجالس أساقفة الاتحاد الأوروبي، عن رفضها إقدام دول من القارة على إعادة المهاجرين إلى ليبيا بدعوى أن موانئها غير آمنة.

وأكدت اللجنة، في بيان لها، أنه لا ينبغي أن يكون وباء كورونا عذرا لترك البشر يموتون في البحر، داعية إلى إيجاد آلية تضامن متفق عليها بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، بحسب موقع “فاتيكان نيوز”.

وأعرب الأساقفة، عن تقاسم اللجنة المخاوف فيما يتعلق بمصير سبعة وأربعين شخصا جرى إيقافهم لأيام على قارب إنقاذ لإحدى المنظمات غير الحكومية، وذلك في أوضاع سيئة جدا في منطقة بحث وإنقاذ موكلة إلى مالطا، وبعد هذا الانتظار تم إعادة المهاجرين إلى ليبيا.