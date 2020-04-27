فريق طبي يجري كشوفات على العائدين من مصر عبر امساعد

قال رئيس لجنة الرصد والتقصي الوبائي باللجنة الطبية الاستشارية لمكافحة وباء كورونا الدكتور حسين العوامي، إنهم انتقلوا اليوم إلى مدينة طبرق ومنطقة البردي برفقة الفريق الطبي المكلف من اللجنة للكشف على النزلاء في الفنادق، والذين عادوا من مصر عبر منفذ امساعد البري.

وأضاف العوامي أن الفريق أجرى الكشف الطبي على جميع الحالات؛ سواء التي ظهرت أو التي لم تظهر عليها الأعراض، وتم سحب العينات منهم جميعا وإجراء الاختبارات السريعة، كما سيتم استقبال مجموعة أخرى قادمة من المنفذ البري أمساعد وتضم أكثر من 150 مواطنا من بنغازي والقبة وسلوق وطبرق.

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