أفادت مصادر إعلامية اليوم الاثنين بأن الجيش سيعلن تشكيل حكومة أزمة جديدة

برئاسة عبد الرحمن العبار مع الإبقاء على عدد من الوزراء في الحكومة المؤقتة.

