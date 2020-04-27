ميليت: حفتر أوضح أن نيته كانت “انتزاع السلطة”

اعتبر سفير بريطانيا السابق لدى ليبيا بيتر ميليت، إعلان القائد العام للجيش الوطني المشير حفتر، قبول تفويض الليبيين للقيادة العامة بإسقاط الاتفاق السياسي وتولي إدارة البلاد، بأنه “يوضّح أن نيته طوال الوقت كانت انتزاع السلطة”.

وكتب ميليت تغريدة قال فيها “إعلانه ليس مفاجئا. إنه فقط يزيل الأعذار ويوضح أن نيته طوال الوقت كانت انتزاع السلطة وأن التسوية لم تكن أبدًا جزءًا من خطته”.

وضمّن ميليت تغريدته تصريح للباحث في المعهد الألماني للسياسة الدولية والأمن “ولفرام لاتشر”، قال فيه إن “إعلان حفتر أن منظمته تتولى السلطة رسمياً الآن لا معنى له، خاصة أن قواته في موقف دفاعي. إنه يكسب القليل، ويفقد واجهة المؤسسات المدنية التي استخدمها منذ عام 2014. وهو يخاطر بدفع بعض الحلفاء إلى أحضان أعدائه”.

وأعلن المشير حفتر، الاثنين، الاستجابة لإرادة الليبيين بتفويض القيادة العامة لإسقاط الاتفاق السياسي وإدارة البلاد.

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