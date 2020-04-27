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ميليت: حفتر أوضح أن نيته كانت “انتزاع السلطة”

تم النشر منذُ 10 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

اعتبر سفير بريطانيا السابق لدى ليبيا بيتر ميليت، إعلان القائد العام للجيش الوطني المشير حفتر، قبول تفويض الليبيين للقيادة العامة بإسقاط الاتفاق السياسي وتولي إدارة البلاد، بأنه “يوضّح أن نيته طوال الوقت كانت انتزاع السلطة”.

وكتب ميليت تغريدة قال فيها “إعلانه ليس مفاجئا. إنه فقط يزيل الأعذار ويوضح أن نيته طوال الوقت كانت انتزاع السلطة وأن التسوية لم تكن أبدًا جزءًا من خطته”.

وضمّن ميليت تغريدته تصريح للباحث في المعهد الألماني للسياسة الدولية والأمن “ولفرام لاتشر”، قال فيه إن “إعلان حفتر أن منظمته تتولى السلطة رسمياً الآن لا معنى له، خاصة أن قواته في موقف دفاعي. إنه يكسب القليل، ويفقد واجهة المؤسسات المدنية التي استخدمها منذ عام 2014. وهو يخاطر بدفع بعض الحلفاء إلى أحضان أعدائه”.

وأعلن المشير حفتر، الاثنين، الاستجابة لإرادة الليبيين بتفويض القيادة العامة لإسقاط الاتفاق السياسي وإدارة البلاد.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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تعليقات

  • لو ان المجتمع الدولي حريص على دماء اليبيين لاجبر حكومة السراج على بسط سلطانها على طرابلس ومدن الغرب الليبي ، فاستلمت السلاح ، وقامت بانشاء جيش وشرطة ، ولم تستسلم للمليشيات التي تغولت واستقوت على الحكومة ، ولهذا فإن اي عمل سيقوم به حفتر ويقول انه يريد به نزع السلاح فهو مقبول ، نحن نريد دولة منظبطة ، لا مليشيات منفلتة

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  • انجليبزي معفن يعشق خوان المسلمين لأنهم صناعة إنجليزية وبالتالي غير مستغرب منه هذا التصريح لأنهم وجدوا في الإخوان المفلسين ضالتهم المنشودة لتمزيق ليبيا والبلاد العربية .

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  • ya stupid , who wants to stay/keep in power, the Non-Muslim- brother-savage-bloody hood & alsaraaj whom have flooded the country with ISIS, Syrians, Turks, Chadians & else ya Donkey
    Do you remember provided that your skull is filled worms & rotten, who had overruled the elections and took power by force after holding aa fair elections ya diseased sewage rat..

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  • Avatar يقول ا ع لأهلنا بليبيا الشقيقة القائد حفتر اراد تفويض البلاد لينقذها من خونة المجلس الساقط الذي اتي بالمحتل العثماني ويطرده ويحرر بلاده:

    صحيح اللي ميعرفش يقول عدس
    او هي كذلك الدولة العجوز انجلترا تريد ان توقع الفرقة بين الشعب وقائد المرحله -بمبدئها فرق تسد –
    في هذا الوقت العصيب والحرج
    وانا متأكد ان الذي وراء ذلك الكلام هم الاخوان الخونة لانهم يعيشون في انجلترا ايضا فيشترون ضعاف النفوس بالفلوس ليقولوا
    ذلك الكلام
    فإنتبهوا ايها الشعب الليبي من محاولات التفريق التي ينسجها الخوننجية بينكم في هذا الوقت العصيب
    فهي كخيوط العنكبوت
    -وإن اوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون-
    صدق الله العظيم
    -واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا-
    صدق الله العظيم
    -واطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا ان الله مع الصابرين-
    هؤلاء المجلس الساقط الذي اتي بالاتراك
    لو انهم وطنيون حقا كانوا قالوا لمليشياتهم من الليبين في البداية انضموا الي الجيش ونوحد الصف وكذلك هنعمل انتخابات برلمانية
    ورئاسية للبلاد ونقي البلد شر القتال
    لكنهم
    ولانهم تسلقوا المجلس من مدير المؤامرة للصخيرات الذي دفع الرشاوي من خلف الستار ولم يظهر لعلمه مدي كره الليبين والعرب له
    وهوا المراهق اردوغان الواهم بأن ليبيا كنز البترول ملكه لانه ميراث اجداده
    لم يفكروا صبيانه الاخوانجية الا في الاتيان به الي ليبيا
    لان هذا هدفهم المشترك
    السراق ر المجلس الساقط يرسل الجزية لتركيا العثماني يوميا وهو يعتبر ان ليبيا جزء من تركيا
    فمنذ جلوسهم البغيض بمؤامرة الصخيرات
    البغيضة وجسومهم علي صدور الليبين والجوع والفقر لسنوات طويلة مسك الليبين اصحاب كنز البترول بسبب هذا السراق وعصابته الاخوانية البغيضة
    تماما كما فعلوا في مصر مرسي وعصابته
    البغيضة مسكوا سنة واحدة جوعوا الشعب وافقروه وافشلوا الكهرباء فكانت سنتهم ضلمة فثار الشعب واسقط شرعيتهم بعد اول سنه جسموا فيها علي صدور المصريين وكان مفروض يجلسوا 4 سنوات
    وكان الشعب صاحب الشرعية اسقط الفاسدين الخوان اتباع اردوغان
    ونصب الرجل الصالح القائد عبد الفتاح السيسي فجاء بكل خير وفر مزارع سمكية للبلد واخري حيوانية وشركات محطات كهرباء عملاقة نورت البلاد وادارت مصانع التقدم وشبكات طرق عنكبوتيه وكباري ومدن جديدة عملاقة وارتقي بجيش مصر البطل خيرأجناد الارض كما زكاه رسول الله
    وكذلك الشرطة والدواء ل100مليون مصري ويتابع بنفسه علاج الشعب ووقايته من الكرونا لدرجة اننا اصبحنا بفضل الله من اقل دول العالم
    ان هذا الرجل منحة الله لصبر اهل مصر
    ولهذه الفضائل انتخبناه مرتين وفقه الله
    اليس شعب ليبيا الشقيق يحتاج رجل للمرحله في هذه الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد وقد مكن الخونة الاتراك من دخول ليبيا وصيع داعش الارهابيين كل من خان ليبيا إرهابي الستم بحاجة الي ان تكونوا علي قلب رجل واحد مثلما فعل اشقائكم في مصر وكل دول العرب الناجحة التي تقف بالمصاد للصوص امثال الخونه اردوغان وعملائه الخونة
    يجب ان تتوحدوا وتوحدوا الهدف وهو طرد الغزاة الارهابيين الاتراك والدواعش
    وبعد ان تنضف البلد منهم بإذن الله ويتم الله نصرنا عليهم بإذن الله
    نقيم المسارات الديمقراطيه البرلمانية والرئاسية في مناخ نظيف
    وفقكم الله جميعا
    -واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا-
    حتي ينصركم الله علي عدوكم

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