بلدية الجفرة تتسلم معدات للوقاية من فيروس كورونا

قال

عميد بلدية الجفرة المكلف سعيد أبوبكر قرينقو، الأحد، إن البلدية تسلمت شحنات من الأجهزة

والمعدات الطبية وتجهيزات خاصة للرصد والوقاية من فيروس كورونا، من وزارة الصحة بحكومة

الوفاق غير المعتمدة.

وأضاف

قرينقو في تصريحات صحفية أن مكونات الشحنة

عددا من الأسرة الطبية ومعدات للعناية الفائقة وأجهزة تنفس طبيعي ومعدات خاصة لمكتب

الرصد والتقصي لإدارة الخدمات الصحية بالجفرة، وسيارتي رش مبيدات، وسيارة عناية فائقة.

