رئيس الحكومة الليبية يشدد على ضرورة التزام العائدين من الخارج بالحجر الصحي

بنغازي 27 أبريل 2020(وال)- شدد رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية، السيد عبدالله عبدالرحمن الثني، على ضرورة التزام المواطنين الليبيين العالقين في الخارج بالحجر الصحي، وذلك بعد الشروع في إعادتهم لأرض الوطن.

وبحث السيد الرئيس خلال اجتماع عقده بمقر إقامته في مدينة بنغازي صباح اليوم الاثنين مع وزير الصحة، الدكتور سعد عقوب عبدالرازق، تدفق وفود العالقين في الخارج إلى أرض الوطن.

واطلع رئيس مجلس الوزراء على سير عمل اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا والإجراءات الوقائية والاحترازية المتبعة مع المواطنين العائدين من الخارج، مؤكدا على ضرورة التزامهم بالحجر الصحي.

وأوضح وزير الصحة أن اللجنة شرعت في إرجاع المواطنين العالقين في الخارج حسب الخطة المتبعة.

ولفت إلى أن أول دفعه وصل عددها إلى (480) مواطنا ليبيا تم إرجاعهم عبر الحدود البرية المشتركة مع مصر.

وأكد الوزير، أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والفحوصات قبل الدخول عن طريق مكاتب الرقابة الدولية بالمنفذ.

وأوضح أنه، تم تجهيز مراكز الحجر الصحي وتوفير عيادات داخلية بأماكن الحجر لرعاية ذوي الأمراض المزمنة، لافتا إلى أن هذه المرحلة حساسة جدا، راجيا من المواطنين الالتزام بالتعليمات خاصة اولئك العائدين من الخارج.(وال- بنغازي)

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