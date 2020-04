مكافحة الأمراض يطلق بوابة الكترونية لمتابعة حالات كورونا

أعلن

مدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض بدر الدين النجار، الإثنين، إطلاق بوابة الكترونية

لمتابعة حالات فيروس كورونا.

وأوضح

النجار أن ومن خلال البوابة يمكن الاطلاع على عدد حالات الاشتباه والعينات التي يقوم

المركز بفصحها يوميا، إضافة إلى عدد الحالات المؤكد إصابتها وعدد الشفاء وعدد الوفيات.

وأشار

النجار إلى أنه يمكن للمواطن متابعة إحصائية كل مدينة في ليبيا على حدي وذلك من خلال

متابعة المنصة.

https://ncdc.org.ly/Ar/libyan-covid-19-dashboard

