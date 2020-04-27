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العرادي يعلق على إعلان حفتر قبول “التفويض”: الوحوش اللي عندنا سلميتهم هي الرصاص

تم النشر منذُ 9 ساعات
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا24

علّق القيادي البارز بجماعة الإخوان المسلمين بليبيا، عبد الرزاق العرادي، على تغريدة للإعلامي وعضو مجلس النواب المصري، مصطفى بكري، بشأن قبول القائد العام للجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر، لتفويض الشعب الليبي للقيادة العامة للجيش، لإسقاط اتفاق الصخيرات وإدارة شؤون البلاد.

وقال العرادي، في تغريدة على تويتر، “تعرف ليش لن يمر الانقلاب، لأن الوحوش اللي عندنا سلميتهم هي الرصاص”.

وأتت هذه التغريدة كرد على تغريدة للإعلامي وعضو مجلس النواب المصري، مصطفى بكري، حيث كتب بكري، “أكثر الناس انزعاجا من تفويض الشعب للمشير حفتر لقيادة البلاد هم ميليشيات الإرهاب بقيادة جماعة الإخوان وحكام تركيا وقطر، الذين كانوا يراهنون على شق الصف، فإذا بالليبيين يعبرون عن وحدتهم بكل فئاتهم الاجتماعية وقواهم الحية خلف مشروع إعادة بناء الدولة وتحرير ما تبقي من أراضيها”.

وقبل هذه التغريدة، علّق العرادي في تغريدة أخرى، على إعلان حفتر قبول تفويض الشعب للقيادة العامة للجيش لإسقاط الاتفاق السياسي وإدارة شؤون ليبيا.

وقال العرادي، “حفتر يشعر بأنه السيسي لكنه نسيّ أن سلمية الوحوش، الذين لم ترى الأرض لهم مثيلا، هي الرصاص”.

ووصف العرادي، حفتر، بأنه شخصية ممارسة للانقلابات، قائلًا، “لهذا سمي “#خليفة_انقلابات”.. انقلب على الملك ادريس. انقلب على القذافي. انقلب على الجبهة الوطنية. انقلب على المؤتمر الوطني العام.انقلب على اتفاق الصخيرات والمجلس الرئاسي. انقلب على برلمان طبرق الذي أتى به”.

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اخبار ليبيا 24

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تعليقات

  • اى وحوش يامتخلف عقليا مرتزقة سوريا وتشاد ولا الدواعش ولا القاعدة ولا جيش الدعارة التركى الذى باع الخوان فى كل مكان ومصيركم معروف اما السجن مثل مرشدكم العام دخل السجن بملابس نسوان ولا مرسى مات واندفن بينما اردوغان ظل ينبح على الفاضى واليوم بدء ايرينى مع قرار المشير الما يشير ياحقير يابن الصراصير

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  • الوحوش اللي عندنا سلميتهم هي الرصاص!!!
    الوحوش اللي عندكم عبارة عن كلاب سوريا مرتزقة بالالآف واتراك خامرين بسلاحهم وعتادهم وانتو تقشرولهم في البصل وتطبخوا في البطاطا

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  • هذا الاخوانى المتخلف عقليا يذكرنا بتجربة السيسى ولنذكرها ليعرف الجميع غباوة الاخوان بادلة قطعية بداية من انقسام المجلس العسكرى الى فريقين واحد داعم لمساعدة مرسى للرئاسة على اساس انهم اغبياء ويمكن اسقاطهم بسهولة ويضم هذا الفريق المشير طنطاوى وزير الدفاع واللواء عبدالفتاح السيسى مدير المخابرات الحربية وقتها وفريق اخر يضم الفريق سامى عنان رئيس الاركان ويدعم شفيق وبالطبع نجح مرسى بعد تزوير 3 مليون بطاقة فى الاعادة وبعد ان اعلن تخليه عن مبايعة المرشد وبعد ان فاز اوهموه بان السيسى اخوانى فعلامة الصلاه على وجهه فاطاحوا بالمشير طنطاوى واتوا بالقصير المكير السيسى مدير مكتب طنطاوى السابق واستطاع ان يسقط حكم المرشد بعد ان اعطاهم مهلة اسبوع ثم يومين لاستقالة مرسى وفى 3 يوليو جمع اهل العقد فى مصر واعلن نقل السلطة لرئيس المحكمة الدستورية عدلى منصور استجابة لارادة الملايين الذين خرجوا فى 30 يونيو فانكر الخوان خروجهم وقالوا انها فوتوشوب فقام القصير المكير المشير السيسى بدعوة الشعب للنزول يوم 26 يوليو لتفويضه فى محاربة الارهاب وجمع الصحافة العالمية ووفر لها طائرات عمودية لترى وتصور بنفسها وكانه يوم الحشر راى العالم اكبر مظاهرة فى التاريخ 30 مليون نزلوا للشارع وتاكد العالم من ان الشعب اسقط حكم الخوان فاتصل الرئيس الامريكى اوباما بالرئيس المؤقت فى اليوم التالى وهنأه بالمنصب وقضى الامر
    وفى ليبيا بعد ان فوض الشعب الليبى المشير لادارة البلاد هذا يعنى ليس الغاء الصخيرات فقط بل واقع جديد بعد ان تؤيد العديد من دول العالم الخطوة ويجمد المجتمع الدول حكومة الصخيرات رسميا فى المحافل الدولية ويسحب اعترافه بها ويصبح من حق الجيش استهداف اى مجرم منهم فى طرابلس فلم يعد له اى حصانة

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  • انت يا عرادي كلب اخواني تعتنق في فكر حسن الساعاتي اليهودي والخيانة مش غريبة عليك فقد كان جدك عميلا لايطاليا
    وخائن للشعب الليبي فمصيرك السحق والمحق يا قواد البغدادي المحمودي وصهره .

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  • هكذا هي أخلاق خوان المسلمين الوحوش التي عندنا إي مثل الكلاب التي عندنانفس المعنى عبودية تامة وبعتالي هل العرادي هذا عنده ولد وإلا خو في الجبهة قاعد في تركيا هوو عائلته ويشحن بالدوة في الهواديق اللي كل يوم قاعدين يموتوا خزي على الخونة

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