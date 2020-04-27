موقع ايطالي ينشر تفاصيل أولى مهام عملية ايريني الأوروبية

نشر موقع الرادارات الإيطالي “Itamilradar”، تفاصيل أولى عن مهام عملية ايريني الأوروبية.

وقال المصدر “غادرت طائرة فيرتشايلد دورنير SA-227DC (N919CK من Sigonella AB صباح الأحد وقامت بمهمة دورية لمدة 6 ساعات قبالة شرق ليبيا، وهبطت الطائرة مرة أخرى في قاعدة سيغونيلا الجوية فى جزيرة صقلية الإيطالية”.

وتستهدف عملية إيريني “دعم تنفيذ حظر الأسلحة الذي فرضه مجلس الأمن الدولي على ليبيا، وهي تفعل ذلك باستخدام الوسائل البحرية والجوية، وإلى جانب هذا الهدف الرئيس، فإن العملية لديها سلسلة من المهام الثانوية، وستوفر المراقبة لمنع صادرات النفط غير المشروعة من ليبيا، وستقوم ببناء القدرات والتدريب لخفر السواحل الليبي والبحرية، وستدعم مكافحة شبكات تهريب البشر والاتجار بهم”.