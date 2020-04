قال الناطق باسم

الجيش أحمد المسماري اليوم الاثنين إن حكومة الوفاق غير المعتمدة استغلت اتفاق

الصخيرات لتعميق الأزمة في ليبيا

The post المسماري: حكومة الوفاق استغلت اتفاق الصخيرات لتعميق الأزمة في الليبية appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24