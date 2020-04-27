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بعد تحطيم الدفاعات الجوية العشرات منها.. تركيب جهاز تشويش لتأمين حركة الطائرات المسيرة التركية من قاعدة معيتيقة

تم النشر منذُ 9 ساعات
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

طرابلس-العنوان

قام ضباط أتراك بتركيب جهاز للتشويش على تغطية شركات الاتصالات المحلية لتأمين الحركة الجوية للطائرات التركية المسيرة في قاعدة معيتيقة بالعاصمة طرابلس.

يأتي ذلك بعد إسقاط الدفاعات الجوية للقوات المسلحة العشرات من الطائرات المسيرة التركية وإفشال مهامها القتالية أثناء محاولاتها المتكررة لاستهداف وحدات القوات المسلحة في عدة محاور في طرابلس وبوقرين وبني وليد والوطية.

ووفقًا لإحدى وكالات الأنباء الإيطالية، فقد ذكرت مصادر محلية اليوم الاثنين أن الجهاز الذي قام بتركيبه الضباط الأتراك يقوم بالتشويش على تغطية شبكة اتصالات شركات “ليبيانا” للهاتف المحمول، والمدار، وليبيا للاتصالات والتقنية، التي تعتبر شركات الاتصالات الوحيدة العاملة في ليبيا.

والهدف من التشويش هو تأمين إقلاع وهبوط الطائرات المسيرة التركية والتي تخرج من مطار معيتيقة من أجل استهداف القوات المسلحة في محاور العاصمة طرابلس.

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صحيفة العنوان الليبية

صحيفة العنوان الليبية

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تعليقات

  • والله عشت يا بوشبو ( زقرلول ) قنونو واسترجلت بالاتراك يا واطي شنو ينفع تحققوا ضربه للجيش ولكن انتم بائعين شرفكم لمن ضرب الجيش فكيف ستعيشوا بشرف وسط والليبيين وأنتم بلا شرف هي مش منكم الضربه انتم عباره عن ابواق تنبح وتمجد في الاتراك

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  • عندما يبدأ التشويش على الشبكة فهى اشارة لقوات الدفاع الجوى لاسقاط هذه العصافير التركية المسيرة ونصب المصيدة

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