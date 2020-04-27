صحفية أمريكية: المرتزقة السوريون متطرفون ودواعش والمدنيين ينتظرون دخول الجيش الوطني إلى طرابلس

أكدت الصحفية الأمريكية المختصة في شؤون الشرق الأوسط، ليندسي سنيل، أن القوات التركية بدأت في تجنيد مقاتلين من فصائل الجيش الوطني السوري في سوريا للقتال نيابة عنهم، وبدأت في نقل المئات منهم إلى ليبيا كل أسبوع. العدد الدقيق للمسلحين السوريين الذين أرسلتهم تركيا غير معروف، لكن التقديرات تتراوح بين 5000 إلى 17000، كما أن الرحلات الجوية التي تحمل سوريين لاتزال مستمرة إلى ليبيا، على الرغم من جائحة فيروس كورونا.

المرتزقة السوريين عالقين في ليبيا

ونقلت «سنيل»، في تحقيق لها نشره موقع «ذي إنفستغيتف جورنال» الاستقصائي الذي يتخذ من لندن مقرًا له، اليوم الإثنين، رصدته وترجمته صحيفة «الساعة 24» عن زين أحمد (اسم مستعار)، أحد عناصر الجيش الوطني السوري المدعوم من تركيا في عفرين قائلًا: “لقد عدت لتوي من ليبيا بالأمس. لكنني كنت أحاول المغادرة منذ أكثر من شهر”.

وتابع التحقيق، موضحًا أن زين أحمد عضو في فصيل أحرار الشرقية، وهو أحد فصائل الجيش الوطني السوري سيء السمعة، بسبب معاملته السيئة للمدنيين، وميله إلى محاربة الفصائل الأخرى للجيش الوطني السوري في المناطق التي يغزوها. كان زين أحمد مقيماً في مدينة عفرين السورية مع الفصيل منذ بدء عملية تركيا المسماة “غصن الزيتون” في عام 2018.

وألمحت الصحفية الأمريكية، إلى أنه عندما اقترب الجيش الوطني الليبي من طرابلس في أبريل 2019، دعت حكومة الوفاق الوطني، المدعومة من الأمم المتحدة في طرابلس، تركيا إلى دعمها عسكريا.

ولفتت إلى أن الغزو التركي لعفرين أدى إلى مقتل مئات المدنيين وتشريد مئات الآلاف. فصيل أحرار الشرقية متهم بارتكاب جرائم حرب واسعة النطاق في المدينة، بما في ذلك النهب والقتل والخطف والاغتصاب المتسلسل.

وواصلت تحقيقها، ميرة إلى أنه عند سؤاله – زين أحمد – عما إذا كان يؤمن بمهمة تركيا في عفرين، ضحك، وقال: “كنت مرتزق عندما ذهبت إلى عفرين، وكنت كذلك مرتزق عندما ذهبت إلى ليبيا. لا يوجد جهاد. انتهى الجهاد عندما خسرت (المعارضة السورية) مدينة حلب لصالح قوات الأسد عام 2016. منذ سقوط حلب، كانت المسألة مجرد أموال بالنسبة لنا. نحن لا نهتم بمن نقاتل”.

وعلقت «سنيل» على تصريح المرتزق السوري الصادم، قائلة إنه “انتشرت فظائع فصيل أحرار الشرقية إلى ما بعد عفرين عندما أطلقت تركيا، في أكتوبر 2019 ، عملية «ربيع السلام» في شمال وشرق سوريا، حيث أوقف مسلحو فصيل أحرار الشرقية سيارة الناشطة الكردية السورية زعيمة حزب المستقبل السوري “هيفرين خلف” عند نقطة تفتيش قاموا ببنائها على طول الطريق السريع M4 في سوريا. وأخرج المسلحون «خلف» من سيارتها، وضربوها بشدة، وسحبوها من شعرها، وأطلقوا عليها النار خمس مرات، كما قاموا بنشر فيديو للهجوم على حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي”.

اعتراف بالنهب والسرقة في ليبيا

واصلت تحقيقها، قائلة: “لم يعلق زين أحمد على اغتيال هيفرين خلف، أو أي من جرائم الحرب الأخرى، التي اتهم فصيله والفصائل الأخرى التي تدعمها تركيا، بارتكابها في الآونة الأخيرة”. وقال زين أحمد: “أعرف أن الجماعات المسلحة فعلت أشياء سيئة في عفرين عندما دخلنا المدينة. لكنني لم أفعل ذلك أبدًا، شخصيًا. لم أنهب أبداً عندما كنت في عفرين. لكنني نهبت عندما كنت في ليبيا. كلنا فعلنا ذلك. لقد توقفوا عن الدفع لنا”.

وأكدت أن المقاتلين السوريون يتلقون في ليبيا وعود برواتب تتراوح بين 2000-3000 دولار شهريا، لكن التقارير من المسلحين في عدة فصائل، تشير إلى أن حكومة الوفاق الوطني لم تحافظ على دفع المبالغ كما وعدت.

وفي هذا الصدد قال أحد أفراد فرقة الحمزات إنه يتلقى 2000 دولار كل شهر ونصف بدلاً من كل شهر. كما يقول بعض أعضاء فيلق المجد المتواجدون في ليبيا، منذ أكثر من ثلاثة أشهر، أنهم تلقوا رواتبهم مرة واحدة، ولم يتلقوا أي مبالغ مرة أخرى.

سرقنا النحاس والذهب من المنازل

ومن جهته قال زين أحمد: “قالوا لنا أنهم سيدفعوا لنا 3000 دولار في الشهر. لم يحدث ذلك قط. في الشهر الأول حصلنا على 2000 دولار. في الشهر الثاني، أعطونا 1400 دولار. أما في الشهر الثالث فلم نتقاضى أجورنا على الإطلاق. لذا قمنا بالنهب. أخذنا النحاس من المنازل، أي شيء يمكن أن نجده من الذهب، أو أي شيء قيِّم يمكننا العثور عليه. ومن ثم يأخذ الليبيون معنا المواد ويبيعونها لنا”.

يقول مقاتل من فرقة الحمزات، إن “مسلحاً ليبياً ينتمي إلى حكومة الوفاق الوطني، معين في مجموعته، يأخذ السوريين إلى المتاجر في طرابلس، حتى يتمكنوا من بيع بضاعتهم المسروقة”.

وأضاف المرتزق السوري: “كان بعض المقاتلين ينهبون بدلاً من القتال. في الواقع، قُتل العديد من مقاتلينا، لأنهم كانوا يسرقون من منازل بالقرب من الخطوط الأمامية، وكانت قوات حفتر تقوم بنصب الكمائن لهم وقتلهم”.

حكم الميليشيات في طرابلس

وتواصل الصحفية الأمريكية تحقيقها، ناقلة تصريح شخصا بدعى هلال هشام (اسم مستعار) ، وهو رجل أعمال في طرابلس، لديه صديقان يمتلكان متاجر يرتادها المسلحون السوريون: قائلا”حاول أحد أصحاب المتاجر الاتصال بالشرطة، عندما جاء السوريون في المرة الأولى. كان من الواضح أن المواد مسروقة. لكن بالطبع، لم تفعل الشرطة شيئاً. إنه حكم الميليشيات في طرابلس. أصحاب المتاجر ليسوا سعداء بوجودهم، لكنهم مطالبون بالتعامل معهم “.

يقول “هشام” إنه ليس على علم ما إذا كان المسلحون السوريون يؤذون أي مدنيين.. مضيفًا: “ربما أدركوا أننا في طرابلس مسلحون جميعا. لكن في رأيي، هؤلاء الرجال (السوريون) متطرفون وإرهابيون ودواعش. أريد أن أوضح أنني، والعديد من المدنيين الآخرين هنا، في انتظار دخول الجيش الوطني الليبي إلى طرابلس”.

يواصل؛ زين أحمد، قائًلا: إن “معظم الوعود الأخرى التي تعهدت بها القوات التركية لمقاتلي الجيش الوطني السوري لم تتحقق”. مضيفًا: “أخبرونا أولاً أنه إذا بقينا وحاربنا لمدة ستة أشهر، فسوف نحصل على الجنسية التركية. كان ذلك أكاذيب. كما أنهم قالوا لنا إذا قتل أحد في ليبيا، فستحصل عائلته على الجنسية التركية. الآن وقد مات الكثير من السوريين في ليبيا، نعلم أن هذه كذبة أيضًا”.

يقول زين أحمد إنه “عندما قُتل أحد أعضاء فصيل أحرار الشرقية في معركة في فبراير الماضي، مُنحت أرملته في عفرين حوالي 8000 دولار. قال: “بالطبع، لم تحصل على الجنسية التركية. وتعيش الآن في مخيم في سوريا بدون زوج”.

وتابع زين أحمد، القول بإن “القادة الأتراك الذين أطلعوهم على مهمتهم في ليبيا، أساءوا بشكل كبير وصف المخاطر التي سيواجهونها. “قالوا لنا إن القتال سيكون طفيفا. وأن القتال في ليبيا سيكون أكثر أمانًا وأسهل من القتال في سوريا. والشهر الأول كان كذلك. كان عظيما”.

بعد وصوله إلى ليبيا، بقي زين أحمد في منزل في طرابلس، مع عشرة مقاتلين سوريين آخرين، ومقاتل ليبي، كان يرافقهم كلما غادروا المنزل. كان المنزل عبارة عن فيلا مجهزة تجهيزًا جيدًا، ومن شبه المؤكد أن أصحابها الشرعيين تركوها، عندما اشتدت الاشتباكات، واقتربت أكثر.

ثم بعد عدة أسابيع بدأت معارك عنيفة. وانتقل زين أحمد إلى منطقة صلاح الدين. وقال إن “الوضع كان أسوأ مما كان عليه في سوريا، سقطت الجثث في الشارع، ولم يلتقطها أحد. لقد مات الكثير من السوريين”، لافتًا إلى أنه “غير متأكد من عدد السوريين الذين لقوا حتفهم في ليبيا، لكنه يقول إنه رأى شخصياً أكثر من اثني عشر قتيلاً في المعركة”.

وأضاف زين أحمد “لم يكن الأمر كما اعتدنا عليه في سوريا. إنه قتال الشوارع في المناطق الحضرية. ليس لدينا الأسلحة المناسبة أو المهارات المناسبة. وهكذا، بدأ الكثير منا يرفض القتال. أو ننتقل إلى الخطوط الأمامية، ونختبئ هناك”.

انتفاضة المرتزقة السوريون وتحدي الأوامر

يقول زين أحمد إنه عندما بدأ المسلحون السوريون في تحدي الأوامر، أتى جنود ليبيون في حكومة

الوفاق الوطني وضربوهم. يقول ذات مرة، عندما رفض مقاتل سوري القتال ثلاث مرات متتالية، أطلق مسلح ليبي النار على ساقه.

تعقب الصحفية الأمريكية، قائلة: “يتزايد عدد السوريين اليائسين من مغادرة ليبيا يومًا بعد يوم”، وتستدرك على لسان زين أحمد: “الكذبة الأخيرة التي أخبرتنا بها تركيا هي أننا سنضطر للبقاء لمدة شهرين أو ثلاثة أشهر فقط. لكن مرت أكثر من ثلاثة أشهر على مجموعتي، ولم يسمحوا لنا بالعودة”.

وأوضحت الصحفية الأمريكية أن زين أحمد أخبرها، أنه في النهاية، أُجبر على دفع مبلغ 700 دولار أمريكي لقائده السوري للسفر إلى سوريا، حيث قال: “كان هناك حوالي 100 مقاتل سوري، دفع البعض 500 دولار، وبعضهم مبالغ تصل إلى 1000 دولار، ولكن بعد ذلك وضعونا على متن طائرة مع القتلى والجرحى، وسمحوا لنا بالعودة إلى سوريا”.

وأردفت الصحفية، أن زين أحمد يخطط للاستقالة من فصيله، وعندما سُئل عن تصوره للمستقبل بالنسبة له، أجاب بسخرية. “لا يجب أن تسأليني ذلك، لا تسألي أحدًا منا، أنا لا أعرف حتى ما سيكون الحاضر بالنسبة لي”.

وختمت الصحفية الأمريكية ليندسي سنيل، تحقيقها مستعرضة ما وصفته بأنه إشادة جندي تركي في طرابلس بتجربة ليبيا على أنها مختلفة بشكل ملحوظ، حيث قال ذلك الجندي: “الجميع سعداء، كل العسكريين الأتراك هنا لديهم معنويات جيدة، ونحن نحصل على أموال جيدة”، وعندما سئل عن الوضع الذي يواجهه المقاتلون السوريون في ليبيا، قال الجندي التركي: إنه لا يعرف. ثم قال: “لكنني سمعت أنه إذا كانوا يريدون العودة إلى سوريا، يمكنهم ذلك”.