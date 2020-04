أعلن المتحدث باسم

قوات الوفاق محمد قنونو اليوم الاثنين شن سلاح الجو التابع لتلك القوات 5 غارات

جوية على تمركزات للجيش في قاعدة الوطية .

The post قنونو: سلاح الجو نفذ 5 غارات على قاعدة الوطية appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24