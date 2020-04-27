«الأعلى لقبائل الأشراف والمرابطين»: نشكر القوات المسلحة على استجابتها لإسقاط اتفاق «الصخيرات»

أعلن المجلس الأعلى لقبائل الأشراف والمرابطين، مساء اليوم الإثنين، مساندته للقوات المسلحة في حربها ضد الإرهاب ومواجهتها للغزو التركي، مشيدا بقرار القيادة العامة للقوات المسلحة للاستجابة لنداءات الشعب في إسقاط اتفاق الصخيرات الذي جاء بحكومة الوفاق.

وبحسب بيان صادر عن المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى لقبائل الأشراف والمرابطين، فإن تلقى ببالغ الفرح والسرور، استجابة القيـادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية لإرادة أبناء الشعب الليبي الحر باستلامها إدارة البلاد وإنهاء مهزلة الصخيرات.

وشدد المجلس الأعلى لقبائل الأشراف والمرابطين، على وقوفه الكامل مع كل ما تتخذه القيادة العامة للقوات المسلحة من إجراءات في هذه مرحلة لبناء ليبيا الجديدة وتخليصها من رجس الظلاميين والانطلاق للقضاء على بقايا الإرهاب وأعوان المستعمرين، ولبناء دولة القانون والمؤسسات التي يطمح لها جميع ابناء الوطن الشرفاء، سائلين الله عز وجل أن يوفق قواتنا المسلحة وقيادتها الحكيمة لما يحب ويرضى وأن ويرزقهم البطانة الصالحة.

ووجه المشير خليفة حفتر، القائد العام للقوات المسلحة، كلمة للشعب الليبي، اليوم الإثنين، لتهنئته بمناسبة حلول شهر رمضان، وقدم التحية لليبيين لتجديد الثقة في القوات المسلحة قائلا “تابعنا استجابتكم لدعوتنا لكم بإعلان إسقاط الاتفاق السياسي الذي دمر البلاد، وتفويض من ترونه أهلا لهذه المرحلة، ونحيي فيكم مساندتكم للقوات المسلحة وتجديد ثقتكم فينا وإيقاف العمل بالاتفاق السياسي ليصبح جزءا من الماضي، ونعلن استجابة القوات المسلحة لتفويض الشعب في إدارة شئون البلاد، وسنستكمل الانتصارات في مسيرات متتالية لتحرير البلاد من الإرهاب.

وأكد أنه ما كانت تحققت الانتصارات لولا دعم الشعب للقوات المسلحة، قائلا “ما كانت الثقة تترسخ لولا تضحيات الضباط والجنود بدمائهم من أجل سلامة الوطن”، مؤكدا بقوله أيضا “سنعمل على تهيئة الظروف لبناء مؤسسات الدولة وفق إرادة الشعب مع مواصلة مسيرة التحرير حتى نهايتها.