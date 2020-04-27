المسماري: أردوغان أرسل إرهابيا مصريا إلى ليبيا

قال اللواء أحمد المسماري، المتحدث باسم “الجيش الليبي، إن الإعلام القطرى والتركى لا يكف عن بث الأكاذيب والشائعات، مضيفا أن الميليشيات المسلحة ترتكب جرائم حرب ضد الشعب الليبى.

وأضاف، خلال مداخلة مع الإعلامية أية عبد الرحمن خلال برنامجها “الحقيقة” المذاع على قناة إكسترا نيوز المصرية ، أن الخطر التركى ليس لليبيا فقط ولكن لكل دول المنطقة، مضيفا أن أردوغان أرسل إرهابى مصرى من جذور إرهابية إلى ليبيا لتنفيذ مخططه ويعد أحد أذرع الرئيس التركى فى ليبيا.

وتابع المسمارى أن الدور المصرى مساند للقومية العربية والقوات المسلحة اليبية، مؤكدا أن الرئيس عبد الفتاح السيسى فى كل مؤتمر وقمة عربية، يوصف القضية توصيف صحيح وأنها قضية أمنية ويقف جنبا لجنب إلى الجيش الليبى.

وقال المسماري إن تركيا “تهدد دائما باستخدام القوة المفرطة ضد القوات المسلحة، وبالفعل رصدنا في الأيام الماضية كيف أن هناك مجموعة من الطائرات قامت بمحاكاة استهداف مواقع في داخل الأراضي الليبية، والمناورة كانت في إقليم طرابلس البحري، وشاركت بها 4 طائرات مع طائرة تزود بالوقود”.