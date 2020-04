أفادت مصادر إعلامية اليوم الاثنين

بأن أهالي بلدية غات يعانون من ارتفاع كبير في أسعار المواد الغذائية خلال شهر

رمضان .

ونقلت المصادر عن عدد من التجار قولهم إن غلاء الأسعار يعود إلى سوق الجملة

لبيع المواد الغذائية بطرابلس، إضافة إلى ارتفاع أسعار وقود الديزل بالمنطقة

الجنوبية، ما أدى إلى ارتفاع أسعار شحن البضائع خلال هذه المدة.

