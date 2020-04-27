«مكافحة الأمراض» يطلق بوابة إلكترونية لمتابعة إحصائيات كورونا والمدن المسجل بها

أعلن مدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض بدر الدين بشير النجار، عن إطلاق بوابة إلكترونية لمتابعة حالات فيروس كورونا المستجد.

وأضاف النجار، في بيان الإثنين، «من خلال البوابة يمكن الاطلاع على عدد حالات الاشتباه والعينات التي يقوم المركز بفصحها يوميا، إضافة إلى عدد الحالات المؤكد إصابتها وعدد حالات الشفاء والوفيات».

وتابع أن ما يميز هذه المنصة أنه يمكن للمواطن متابعة إحصائية كل مدينة في ليبيا على حدة، من خلال متابعة المنصة على الموقع الرسمي للمركز الوطني لمكافحة الأمراض، أو الصفحة الرسمية للمركز من خلال الرابط: https://ncdc.org.ly/Ar/libyan-covid-19-dashboard.

وأشار النجار إلى أن هذه المنصة تم إنشاؤها بالشراكة مع شركتي إيزري وGEO.

وكان رئيس اللجنة العلمية الاستشارية لمكافحة فيروس كورونا بحكومة الوفاق الوطني، الأستاذ الدكتور خليفة البكوش، وجه توصية للمركز الوطني لمكافحة الأمراض، بعدم نشر أو تداول أو مشاركة المعلومات الشخصية الخاصة بمريض «كورونا» لأي جهة.

توصية لـ«مكافحة الأمراض» بعدم نشر أية معلومات شخصية عن مرضى «كورونا»

وبحسب بيان للجنة أول من أمس، فإن التوصية شملت حظر مشاركة اسم المريض أو مكان عمله أو مقر سكنه، وتقصر هذه المعلومات على لجان الترصد والتقصي الوبائي والمختبر المرجعي التابعين للمركز.

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