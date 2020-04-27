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أبو سبيحة: إسقاط الاتفاق السياسي يجعل من مجلس النواب الموازي أغلبية

تم النشر منذُ 9 ساعات
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

قال رئيس المجلس الأعلى للقبائل والمدن الليبية بالمنطقة الجنوبية، علي مصباح أبوسبيحة، إن إسقاط اتفاق الصخيرات السياسي سيجعل من مجلس النواب الموازي أغلبية.

وأضاف أبو سبيحة في بيان له إنه لا يعرف كيفية إسقاط اتفاق الصخيرات ، لأن المجلس الرئاسي  بطرابلس، وكذلك مقر ما يسمى بمجلس الدولة، ومجلس النواب الموازي في العاصمة وسيلتحق به أعضاء منشقون ما يجعله يمثل
الأغلبية خلال الأيام القادمة.

وأوضح رئيس المجلس الأعلى للقبائل أن رئيس الحكومة المؤقتة عبد الله الثني لا علاقة له بالصخيرات والمسألة ستؤثر على رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، محذرا من استمرار التقسيم وما وصفها بالإجراءات الارتجالية التي يقودها النفعيون على حد تعبيره.

 

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قناة ليبيا 24

قناة ليبيا 24

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تعليقات

  • لا مكان للبرلمان اذا اسقطنا اتفاق الصخيرات . لا الذي في طبرق ولا الماوزي (غير الشرعي) . فلا داعي للقلق . لكن ما موقف الدول من قرار المشير ؟ لانه محتاج للتعامل مع دول العالم

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  • انت مع من تتكلم يا ابو سبحة حفتر البغل العام خطوة التي قام بيها حفتر حفر بيها قبره السياسي العسكري البرلمان طبرق الذي كان يعطيه الشرعية الشياسية الدولية عنظما يختفي عقيلة صالح كثير من النواب طبرق خاصة منافقون الانتهازيين سوف يهربون من طربق الشرق يلتحقون اليرلمان الغرب يعيدون شمل البرلمان مؤسسات معترف بيها دوليا اذا استطاع البرلمان طرابلس يشكلوا النصاب القانوني الاغلبية يعترف بيه المحتمع الدولي حفتر اذا فشل عسكريا كيف ينجح سياسيا

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