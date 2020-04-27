أبو سبيحة: إسقاط الاتفاق السياسي يجعل من مجلس النواب الموازي أغلبية

قال رئيس المجلس الأعلى للقبائل والمدن الليبية بالمنطقة الجنوبية، علي مصباح أبوسبيحة، إن إسقاط اتفاق الصخيرات السياسي سيجعل من مجلس النواب الموازي أغلبية.

وأضاف أبو سبيحة في بيان له إنه لا يعرف كيفية إسقاط اتفاق الصخيرات ، لأن المجلس الرئاسي بطرابلس، وكذلك مقر ما يسمى بمجلس الدولة، ومجلس النواب الموازي في العاصمة وسيلتحق به أعضاء منشقون ما يجعله يمثل

الأغلبية خلال الأيام القادمة.

وأوضح رئيس المجلس الأعلى للقبائل أن رئيس الحكومة المؤقتة عبد الله الثني لا علاقة له بالصخيرات والمسألة ستؤثر على رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، محذرا من استمرار التقسيم وما وصفها بالإجراءات الارتجالية التي يقودها النفعيون على حد تعبيره.

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