اول تعليق رسمي للمجلس الرئاسي على قبول حفتر بالتفويض ويوجه رسالة لمقاتلي الجيش الوطني

وصف المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني اعلان خليفة حفتر قبوله تفويض الشعب بالهوس بالسلطة الذي بلغ مداه وبلغ الحمق منتهاه، وشبهه بالمسرحية الهزلية التي تنضاف لسلسلة انقلاباته التي بدأت منذ سنوات على حد قوله.

وقال المجلس الرئاسي في بيان صادر عنه مساء الاثنين إن انقلاب حفتر على الاتفاق السياسي وكافة الأجسام السياسية في البلاد ليسا مفاجئاً ، بل خطوة متوقعة ليغطي بها على الهزيمة التي لحقت بقواته ، وفشل مشروعه للاستحواذ على السلطة، واستباقا لمطالب متوقعه بمحاسبته لمغامرته التي لم تحقق شيئا سوى مقتل وإصابة ونزوح مئات الالاف وتدمير الكثير من مقدرات الوطن بحسب البيان.

وأضاف الرئاسي أن اعلان اليوم يؤكد للجميع على ضرورة دحر مشروعه الانقلابي ، والقضاء نهائيا على الوهم الذي سيطر على عقله بالاستيلاء على السلطة.

ووجه بيان الرئاسي نداء لجميع أعضاء مجلس النواب الالتحاق بزملائهم في طرابلس، لبدأ الحوار الشامل وليستمر المسار الديموقراطي وصولاً إلى حل شامل ودائم عبر صناديق الاقتراع.

وقال البيان: “بهده المناسبة نمد ايدينا لكل أبنائنا المغرر بهم وأهاليهم وبالأخص في المنطقة الشرقية والذين عرفوا حقيقة نوايا المعتدي بوضوح، ، وندعوهم من جديد أن يلقوا السلاح ويحقنوا الدماء وينحازوا للوطن، فمازالت هناك فرصة اليوم فانتهزوها.