ستيفاني وليامز ترد على مبادرة عقيلة صالح

رحبت رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالإنابة، ستيفاني وليامز، بالمبادرة السياسية التي أعلنها رئيس مجلس النواب المنتخب المستشار عقيلة صالح، لإنهاء الأزمة في البلاد.

وقالت البعثة في بيان نشرته على فيسبوك مساء اليوم الاثنين “ضمن جهودها المستمرة لإيقاف الحرب وإيجاد حل سياسي للأزمة الليبية عبر التواصل مع الأفرقاء الليبيين، تواصلت الممثلة الخاصة للأمين العام بالإنابة، ستيفاني ويليامز اليوم مع المستشار عقيلة صالح هاتفيا للتشاور في أخر التطورات على الساحة الليبية”.

وأضافت “تطرق الحديث إلى المبادرة التي قدمها المستشار صالح مؤخرًا والتي اعتبرتها وليامز إشارة ايجابية، وأبدت ويليامز ترحيبها بجميع المبادرات التي لا تستثني أحدًا و التي تسعى إلى انهاء حالة الاقتتال والانقسام والعودة إلى الحوار السياسي في إطار مخرجات مؤتمر برلين”.