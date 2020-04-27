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المحجوب: معركة ترهونة ستشهد عمليات كبرى ومفاجآت سارة

تم النشر منذُ 9 ساعات
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

قال مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش العميد خالد المحجوب، إن القوات المسلحة حققت تقدما جديدا في محاور العاصمة طرابلس، مؤكدا أن معركة ترهونة ستحسم قبل نهاية شهر رمضان.

وأضاف المحجوب في تصريح لإرم نيوز، أن القوات المسلحة أوقعت أربعمئة قتيل وجريح في صفوف المرتزقة السوريين الموالين لتركيا، مشددا على أن اليومين القادمين سيشهدان عمليات كبرى ومفاجآت سارة في معركة ترهونة، وصولا إلى تحرير طرابلس.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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