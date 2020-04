قال المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة اليوم الثلاثاء إن إعلان

حفتر مسرحية هزلية وانقلاب جديد يحاول به التغطية على هزيمته.

وأضاف المجلس في بيان عبر صفحته على موقع “فيسبوك” أن حفتر يحاول

بإعلانه الهروب من محاسبته على مغامرته الفاشلة التي لم تحقق شيئا سوى الآلاف من

القتلى والجرحى وتدمير مقدرات الوطن.

وأوضح أن حفتر انقلب على الأجسام السياسية الموازية التي تدعمه والتي في

يوماً ما عينته، وبذلك لم يعد في مقدور أحد أو أي دولة التبجح بشرعيته بأي حجة

كانت، بحسب تعبير البيان.

وأشار إلى أن حفتر

أكد بإعلانه أثبت أن مشروعه انقلابي يهدف لترسيخ حكم الفرد وإجهاض آمال

الليبيين في بناء الدولة المدنية الديموقراطية، على حد تعبيره.

ودعا الرئاسي أعضاء مجلس النواب للالتحاق بالمجلس الموازي في طرابلس، وفتح

حوار يهدف إلى حل شامل ودائم عبر صناديق الاقتراع، على حد قوله .

The post الرئاسي: إعلان حفتر للهروب من محاسبته لقتله آلاف الليبيين وتدمير مقدرات الوطن appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24