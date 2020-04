قال الرئيس

الأمريكي دونالد ترامب اليوم الثلاثاء إن بلاده امتلكت أفضل اقتصاد في تاريخ العالم

لكن جائحة كورونا أضرت بهذا الاقتصاد.

