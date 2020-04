قال عضو المجلس

الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة محمد عماري زايد اليوم الثلاثاء إن إعلان حفتر

خطوة مؤجلة من عام 2015.

وأوضح زايد أن

حفتر قام بلفظ مجلس النواب والتخلص منه بعد أن استعمله في شرعنة انقلابه، وذلك على

حد تعبيره.

