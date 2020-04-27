النائب المصري عبدالرحيم علي يطالب المجتمع الدولي بوضع حد للغزو التركي 

أكد عضو مجلس النواب المصري ورئيس مركز دراسات الشرق الأوسط بباريس عبد الرحيم علي، أن تجنيد تركيا قرابة عشرة آلاف من المرتزقة للقتال في ليبيا، إنما هو دليل قاطع على استمرار السياسيات الإرهابية التي يقوم بها النظام التركي ممثلا في سلطان الإرهاب رجب طيب أردوغان داخل الأراضي الليبية.

علي، وفي بيان له اليوم، طالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة وجامعة الدول العربية بسرعة التدخل لوقف الممارسات الإرهابية للنظام التركي الإرهابي داخل الأراضي الليبية، وتقديم جميع أنواع الدعم والمساندة للجيش الوطني لمواجهة إرهابيي ومرتزقة أردوغان.

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