الولايات المتحدة: نرحب بأي فرصة لإشراك القائد العام المشير حفتر لحل الأزمة وإحراز تقدّم في ليبيا

طرابلس-العنوان

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية ترحيبها بأي فرصة لإشراك القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المشير حفتر في كيفية حلحلة الأزمة وإحراز تقدّم في ليبيا.

أتى ذلك بعد إعلان القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر قبول القيادة العامة لتفويض الشعب الليبي لها لإسقاط الاتفاق السياسي وقيادة المرحلة.

وقالت الولايات المتحدة الأمريكية، في بيان نشرته السفارة الأمريكية، ” ترحّب السفارة بأي فرصة لإشراك القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المشير حفتر وجميع الأطراف في حوار جاد حول كيفية حلحلة الأزمة وإحراز تقدّم في البلاد”.

وترحيبًا بإعلان قبول القائد العام لتفويض الشعب الليبي، للقيادة العامة للقوات المسلحة، خرجت عشرات المسيرات المرحبة بهذا الإعلان في المدن الليبية.

وكان مسيرات شعبية حاشدة قد فوضت القيادة العامة للقوات المسلحة، بإسقاط الاتفاق السياسي وقيادة المرحلة في ليبيا، بعد أن تبيّن لها أن المجلس الرئاسي قد قاد البلاد إلى منزلقات خطيرة وسقط إلى هاوية العمالة والخيانة بدعوة المستعمر التركي لاحتلال البلاد.