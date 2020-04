قالت الهيئة

البرقاوية اليوم الثلاثاء إن فشل حفتر

العسكري جعله يحاول الوصول للسلطة عبر ادعاء حصوله على تفويض شعبي

