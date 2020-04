عبد الرحيم علي: يجب التدخل السريع لوقف الممارسات الإرهابية للنظام التركي

طالب عضو البرلمان المصري ورئيس مركز دراسات الشرق الأوسط بباريس عبد

الرحيم علي بتدخل المجتمع الدولي لوقف الممارسات التركية في ليبيا.

وأوضح علي أن تجنيد تركيا قرابة عشرة آلاف من المرتزقة للقتال في ليبيا، دليل

قاطع على استمرار السياسيات الإرهابية التي يقوم بها النظام التركي ورئيسه رجب طيب

أردوغان داخل الأراضي الليبية، وذلك على حد تعبيره.

ودعا النائب في

البرلمان المصري المجتمع الدولي والأمم المتحدة وجامعة الدول العربية لسرعة

التدخل لوقف الممارسات الإرهابية للنظام التركي داخل الأراضي الليبية، وتقديم جميع

أنواع الدعم والمساندة للجيش لمواجهة إرهابيي ومرتزقة أردوغان على حد وصفه.

