خبراء: اتفاق الصخيرات دمر ليبيا وسلمها للإخوان

يرى مراقبون أن هذا اتفاق الصحيرات كان سببا في خراب ليبيا وتدميرها وتسليمها لتنظيم الإخوان وتركيا.

كما أن الاتفاق قاد ليبيا إلى منعطف خطير بتشكيل عدة أجسام متناحرة أعطاها جميعا شرعية متساوية وصلاحيات متقاربة، بحسب الخبراء.

ويقول المحلل السياسي والحقوقي الليبي عبدالله الخفيفي إن الاتفاق السياسي كانت خطوة سيئة أدت إلى تدهور الحالة الليبية وتنكيسها وتسليمها لتنظيم الإخوان الإرهابي.

وتابع الخفيفي في حديث خاص لـ” العين الإخبارية” أن الاتفاق السياسي أنشأ كيانا جديدا غير شرعي وأعطاه شرعية مدعاة وأحيا كيانا منتهي ولايته وأعطاه شرعية وساواه بمجلس النواب المنتخب.

وأضاف أن الاتفاق أحيا تنظيم الإخوان بعد أن لفظهم الليبيون ورفضوهم في الانتخابات التي أسفر عنها انتخاب مجلس النواب.

وأشار إلى أن الاتفاق كان معيبا لإعطاء سلطة عقد اتفاقيات تخص السيادة الوطنية لحكومة يفترض أنها انتقالية بغرض التوافق وغير منتخبة وغير شرعية ولم تحظ بثقة الليبيين، كما أن الاتفاق جعلها أمر واقع في حالة رفضها الليبيون وهذا غير قانوني.

ونوه إلى أن الأمم المتحدة لم تكن حيادية بتمسكها بهذه حكومة فايز السراج رغم أنها لم تحصل على ثقة الليبيين وتعاني من عجز شديد في تمثيل الأقاليم الليبية الثلاث، فضلاً عن تشكيلها لمجلس رئاسي منقوص بعد أن استقال 4 من أعضائه رغم أن القرارات يفترض أن تكون بإجماع الأعضاء.